هدية "غير عادية" من رئيس جمهورية الشيشان قديروف للاعب كرة قدم (صورة)

تحدث لاعب الوسط البرازيلي، ماوريسيو، عن الهدية الباهظة التي حصل عليها من رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، أثناء اللعب مع الفريق الشيشاني "أخمات".

ونقلت Sport24 عن لاعب نادي رودينا الروسي، ماوريسيو، قوله: "قدم لي قديروف ذات مرة حذاءا مرصعا بالألماس".

وتابع:"اتصل بي ودعاني لتناول العشاء في مقر إقامته، هناك سلمني صندوقا كبيرا، لا يزال معي، إنه في المنزل في خزنة".

وأشار موريسيو إلى أنه يقدر هذه الهدية "غير العادية" كثيرا ، لأنها تعبر عن موقف جيد تجاهه.

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وعلق اللاعب البالغ 33 عاما:"كم يمكن أن تكلف هذه الأحذية؟ بصراحة، لا أعرف. بالنسبة لي، هذه الهدية باهظة الثمن ليس من الناحية المادية، ولكن من الناحية المعنوية".

وأردف البرازيلي:"كل شيء في العالم له ثمن، ولكن لا يمكنك شراء موقف جيد تجاه نفسك، عندما يقدرك الناس ليس فقط كلاعب كرة القدم الذي أنت عليه، ولكن أيضا لأي كشخص أمر لا يقدر بثمن ".

ولعب موريسيو بقميص أخمات من عام 2010 إلى 2015، حيث سجل 28 هدفا و16 تمريرة حاسمة.

المصدر: "ريا نوفستي"