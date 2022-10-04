بالفيديو.. لاعب يتعرض لأسوأ الإصابات على الإطلاق

شهد دوري الدرجة الرابعة الألماني بكرة القدم إصابة غريبة، وهي واحدة من أسوأ الإصابات على الإطلاق لأحد اللاعبين.

وفي تفاصيل الحادثة، فشل أحد لاعبي فريق "كيمي لايبزيغ" بتخفيف سرعته وارتطم رأسه بقوة بالجدار الإسمنتي بجانب المستطيل الأخضر، عندما تحامل على نفسه لإخراج الكرة إلى رمية تماس، حارما الخصم من ركلة ركنية.

Joueur de l'équipe de football ⚽️ de Chemie Leipzig emporté par sa course n’a pas pu s’arrêter … droit dans le mur !! 🫣😬 pic.twitter.com/YmUMwJU4oz — P/ 🇫🇷 (@Vpauline006) October 3, 2022

وتدخل الكادر الطبي على الفور، وذهب بعدها اللاعب البالغ 24 عاما إلى مقاعد البدلاء مشيا على قدميه.

ونُقل اللاعب في وقت لاحق إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية، قبل أن يؤكد النادي أنه بخير وسيعود قريبا للمشاركة مع فريقه.

يذكر أن فريق "كيمي لايبزيغ" تغلب في المباراة على مضيفه "كيمنتزر" بهدف دون مقابل، ليتقدم إلى المركز السادس في الدوري برصيد 13 نقطة جمعها من سبع مباريات.

المصدر: sportbible