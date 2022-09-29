صلاح جديد.. ليفربول يراقب "موهبة" في الدوري المصري

أفادت تقارير صحفية، بأن نادي ليفربول الإنجليزي، أبدى اهتماما بأحد النجوم الواعدين في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وينوي التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد موقع "90min" بنسخته الإنجليزية، أن ليفربول يستهدف التعاقد مع لاعب نادي بيراميدز المصري، إبراهيم عادل.

وأشار الموقع إلى أن ليفربول هو أبرز الأندية الأوروبية المهتمة بالتعاقد مع إبراهيم عادل البالغ من العمر 21 عاما، الذي يلعب مع بيراميدز منذ مرحلة الناشئين، وارتبط بالانتقال إلى القارة الأوروبية أكثر من مرة منذ ظهوره لأول مرة مع الفريق الأول.

ووفقا للموقع نفسه، فإن الأندية الأوروبية المهتمة بضم إبراهيم عادل ترى أن لاعب بيراميدز هو الموهبة المصرية الأفضل منذ ظهور محمد صلاح نجم ليفربول قبل عدة سنوات.

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول منافسة شرسة على ضم اللاعب مع بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، منها أرسنال وبرينتفورد وبرايتون ونوتنغهام فورست.

وأكد موقع "90min" أنه كان هناك تواصل بين محمد صلاح وإدارة ليفربول للحديث عن اللاعب خلال الفترة الماضية، بعد المتابعة المستمرة له من قبل كشافة النادي.

وينوي ليفربول التعاقد مع عادل في الميركاتو الشتوي المقبل، قبل إعارته إلى فريق آخر في أوروبا ليكون مؤهلا للحصول على تصريح عمل للعب في إنجلترا.

يذكر أن إبراهيم عادل تألق في الموسم الماضي، مع بيراميدز بتسجيله 7 أهداف، وصنع 5 أخرى خلال 30 مباراة شارك فيها.

وكان اللاعب جزءا من منتخب مصر الذي احتل المركز الثاني في كأس الأمم الإفريقية 2021، كما شارك أيضا مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 العام الماضي.

المصدر: وسائل إعلام