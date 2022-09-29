الرد بشأن " قميص المنتخب الدنماركي والاحتجاج ضد قطر"

شككت اللجنة المنظمة لمونديال قطر في مزاعم شركة هامل المصنعة لألبسة منتخب الدنمارك بحدوث انتهاكات حقوق الإنسان، بعد أن كشفت الشركة عن الأطقم التي سيرتديها المنتخب في البطولة.

وأعلنت الشركة الأربعاء عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، عن قميص أحمر بالكامل، وأبيض بالكامل، وقميص أسود بالكامل يمثل "لون الحداد"، وقد طمس شعار الشركة، وقالت :"لا نريد أن نظهر (شعارنا) في بطولة كلفت حياة الآلاف من الأشخاص"، في إشارة إلى وفاة عمال خلال بناء المنشآت الرياضية والبنى التحتية للمونديال، وهو أمر تنفيه قطر تماما.

وذكرت صحيفة غارديان البريطانية العام الماضي أن 6500 عامل مهاجر لقوا حتفهم في قطر في السنوات العشر الأخيرة، وكان معظمهم منخرطا في أعمال منخفضة الأجور وخطيرة، وغالبا ما تتم في ظروف شديدة الحرارة.

وفي المقابل، عارض منظمو البطولة، يوم الأربعاء، مزاعم شركة "هامل" وقالوا إنهم شاركوا في "حوار قوي وشفاف" مع الاتحاد الدنماركي لكرة القدم.

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وقال المنظمون، في بيان: "نرفض بشدة التقليل من أهمية التزامنا الحقيقي بحماية صحة وسلامة 30 ألف عامل قاموا ببناء ملاعب كأس العالم لكرة القدم ومشاريع البطولة الأخرى، هذا الالتزام نفسه يمتد الآن إلى 150 ألف عامل عبر خدمات البطولة المختلفة و 40 ألف عامل في قطاع الضيافة".

وصرح رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، في مايو الماضي، عندما سئل عما إذا كان الاتحاد سيقدم أي التزام تجاه عائلات الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الاستعدادات للبطولة، إن المنظمة الرياضية تحقق في "كل هذه الأمور" وأن ثلاثة أشخاص فقط ماتوا.

وتعرضت قطر منذ حصولها على شرف تنظيم مونديال 2022 إلى كثير من الانتقادات، لا سيما في ما يتعلق بحقوق العمال الأجانب.

وفي مايو، وصفت رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، ليز كلافينيس، قرار اختيار قطر كدولة مضيفة لكأس العالم بأنه "غير مقبول".

وأرسلت منظمة العفو الدولية خطابا مفتوحا وقعت عليه منظمات أخرى لحقوق الإنسان إلى إنفانتينو، تطلب فيه تخصيص 440 مليون دولار على الأقل لتعويض العمال المهاجرين.

يذكر أن قرعة نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" أوقعت المنتخب الدنماركي، ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا كلا من منتخبات، فرنسا حاملة اللقب، أستراليا وتونس.

المصدر: "وكالات"