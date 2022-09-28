"لا أعذار في أيام الإجازة".. تصرف غريب لليفاندوفسكي في يوم إجازته

فاجأ النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة مدربي النادي الكتالوني اليوم الأربعاء، بظهوره في المدينة الرياضية للنادي في يوم إجازته.

وشارك روبرت ليفاندوفسكي في مباراتين مع منتخب بلاده ضد كل من هولندا (0-2)، والويلز (1-0) وذلك ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وكان المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، قد منح لاعبي الفريق الذين تدربوا، يومي الاثنين والثلاثاء، إجازة من مران اليوم الأربعاء، ولك يخص ليفاندوفسكي العائد من التوقف الدولي أيضا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي ذهب بمفرده إلى المدينة الرياضية لبرشلونة اليوم الأربعاء، من أجل خوض التدريبات استعدادا لاستئناف مباريات الدوري "الليغا".

ونشر ليفاندوفسكي، صورته من التدريب عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وعلق عليها: "لا أعذار في أيام الإجازة.. إنه وقت التدريب".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ليفاندوفسكي (34 عاما) مثال كامل على الالتزام والاحترافية، رغم أنه خاض مباراتين يوم الخميس ضد هولندا، والأحد أمام ويلز.

المصدر: وسائل إعلام