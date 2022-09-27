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الإعلام والجمهور البرتغالي ينقلبان على رونالدو

الرياضة

الإعلام والجمهور البرتغالي ينقلبان على رونالدو
Legion-Media
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يتعرض كريستيانو رونالدو لحملة انتقادات تهدف لاستبعاده من التشكيلة الأساسية للبرتغال أمام منتخب إسبانيا في مباراة حاسمة لتحديد المتأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، الثلاثاء.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رونالدو يتعرض مؤخرا لانتقادات من قبل وسائل الإعلام البرتغالية، بالإضافة إلى المشجعين، بسبب الأداء الضعيف الذي يقدمه.

وشارك رونالدو أساسيا خلال الفوز برباعية نظيفة على التشيك في الجولة الماضية من دوري الأمم، لكنه لم يسجل أي هدف.

الإعلام والجمهور البرتغالي ينقلبان على رونالدو
Legion-Media
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وقالت صحيفة "أبولا" البرتغالية عن كريستيانو بعد المباراة "القليل من رونالدو.. المزيد من البرتغال".

وتدعو الصحيفة إلى عدم مشاركة رونالدو أساسيا أمام إسبانيا، بسبب قلة الدقائق التي شارك فيها والأهداف التي أحرزها هذا الموسم.

وتقترح الصحيفة أن يكون برونو فرنانديز قائد المنتخب البرتغالي على أرض الملعب أمام إسبانيا.

كما أجرت الصحيفة استطلاع رأي حول رونالدو، وصوت 57% من المشجعين بأن نجم مانشستر يونايتد لا ينبغي أن يشارك أساسيا ضد إسبانيا.

وظهر رونالدو أثناء الحصة التدريبية لمنتخب البرتغال بعين سوداء وجرح في الوجه بعد تعرضه للإصابة في مباراته السابقة، نتيجة اصطدامه بحارس مرمى التشيك توماس فاكليك.

المصدر: "وكالات" 

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