حقيقة سقوط مدرب الزمالك أثناء مواجهة بطل تشاد

رد البرتغالي جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك، على ما تردد بشأن سقوطه داخل ملعب استاد القاهرة خلال مباراة الفارس الأبيض أمام إليكت التشادي.

وترددت أنباء بشأن سقوط فيريرا مغشيا عليه، بجوار دكة البدلاء خلال المباراة التي فاز بها الزمالك بهدفين دون رد.

وقال فيريرا عقب المباراة: "يوجد بعض المستلزمات على أرض الملعب وحدث خلل أثناء وقوفي".

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وأضاف: "لكني لا زلت شابا ولياقتي تساعدني على تفادى السقوط وألا ألحق الضرر نفسي".

وتابع: "نجحت في أن أسند ذراعي حتى لا أتعرض لأي أذى أو ضرر".

وأردف: "سمعت أن بعض الناس قالت أنني تعرضت للإغماء، ومن فترة أيضا صدرت بعض الشائعات ضدي، أنا سأستمر معكم لفترة طويلة، وإذا تعرضت لمكروه لما تواجدت في المؤتمر الصحفي".

وختم: "طالما كنت قادرا فأنا ملتزمم مع الزمالك وسأحارب ولن أستسلم، ولا يقلق أحد كلما سقطت".

وتأهل نادي الزمالك إلى دور الـ 32 بمجموع المباراتين 4-0، وسجل هدفي مباراة الإياب أحمد سيد زيزو في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، ومحمود حمدي الونش في الدقيقة 79.

ويستعد الزمالك لمواجهة فلامبو البوروندي في دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2023-2022.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"