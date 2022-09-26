 
مباشر

حقيقة سقوط مدرب الزمالك أثناء مواجهة بطل تشاد

الرياضة

حقيقة سقوط مدرب الزمالك أثناء مواجهة بطل تشاد
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tv8c

رد البرتغالي جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك، على ما تردد بشأن سقوطه داخل ملعب استاد القاهرة خلال مباراة الفارس الأبيض أمام إليكت التشادي.

وترددت أنباء بشأن سقوط فيريرا مغشيا عليه، بجوار دكة البدلاء خلال المباراة التي فاز بها الزمالك بهدفين دون رد.

وقال فيريرا عقب المباراة: "يوجد بعض المستلزمات على أرض الملعب وحدث خلل أثناء وقوفي".

إقرأ المزيد
من بينهم محمد صلاح.. غياب ثلاثي منتخب مصر عن مواجهة ليبيريا الودية
من بينهم محمد صلاح.. غياب ثلاثي منتخب مصر عن مواجهة ليبيريا الودية

وأضاف: "لكني لا زلت شابا ولياقتي تساعدني على تفادى السقوط وألا ألحق الضرر نفسي".

وتابع: "نجحت في أن أسند ذراعي حتى لا أتعرض لأي أذى أو ضرر".

وأردف: "سمعت أن بعض الناس قالت أنني تعرضت للإغماء، ومن فترة أيضا صدرت بعض الشائعات ضدي، أنا سأستمر معكم لفترة طويلة، وإذا تعرضت لمكروه لما تواجدت في المؤتمر الصحفي".

وختم: "طالما كنت قادرا فأنا ملتزمم مع الزمالك وسأحارب ولن أستسلم، ولا يقلق أحد كلما سقطت". 

وتأهل نادي الزمالك إلى دور الـ 32 بمجموع المباراتين 4-0، وسجل هدفي مباراة الإياب أحمد سيد زيزو في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، ومحمود حمدي الونش في الدقيقة 79.

ويستعد الزمالك لمواجهة فلامبو البوروندي في دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2023-2022.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا