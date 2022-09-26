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من بينهم محمد صلاح.. غياب ثلاثي منتخب مصر عن مواجهة ليبيريا الودية

الرياضة

من بينهم محمد صلاح.. غياب ثلاثي منتخب مصر عن مواجهة ليبيريا الودية
AFP
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قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، إراحة بعض اللاعبين واستبعادهم من ودية ليبيريا.

واتخذ قرار إراحة كل من محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، بالإضافة إلى أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري عبر " تويتر": "فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا إراحة الثنائي محمد صلاح ومصطفى محمد في مباراة ليبيريا الودية المقرر لها 27 سبتمبر الجاري بعد مشاركة الثنائي صلاح ومصطفى في ودية النيجر الماضية".

وأضاف البيان: "كما قرر الجهاز الفني منح أحمد فتوح راحة بسبب آلام في العضلة الخلفية وصعوبة لحاقه بالمباراة".

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وحقق منتخب "الفراعنة" الفوز على نظيره النيجر بثلاثة أهداف دون رد الجمعة الفائتة في الإسكندرية.

يذكر أن منتخب مصر يستعد للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار العام المقبل، ويحتل "الفراعنة" حاليا المركز الرابع الأخير في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف، خلف إثيوبيا المتصدرة، وملاوي الثانية وغينيا الثالثة.

المصدر: twitter/EFA

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