صلاح يقود مصر للفوز على النيجر بثلاثية (فيديو)

قاد النجم المصري محمد صلاح منتخب بلاده للفوز على ضيفه النيجر 3-0 في مباراة جمعت المنتخبين اليوم الجمعة في الإسكندرية.

وفرض صلاح نفسه نجما للمباراة بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 43، والثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 67، فيما تكفل المهاجم مصطفى محمد بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 55.

لحظة إحراز محمد صلاح هدف منتخب مصر الأول أمام النيجر! 😍



pic.twitter.com/Y5WpmMvbnj — KingFut بالعربي (@KingFut_AR) September 23, 2022

جووووووووول هدف التاني مصطفي محمد #مصر_النيجرpic.twitter.com/oqjMJs3gBb — چول سبيد | Goalspeed (@goal_speed1) September 23, 2022

وهذه المباراة هي الأولى لمنتخب مصر تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي روي فيتوريا.

ويخوض "الفراعنة" مباراة ودية أخرى ضد ليبيريا في الـ27 من الشهر الجاري.

يذكر أن منتخب مصر يستعد للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار العام المقبل، ويحتل "الفراعنة" حاليا المركز الرابع الأخير في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف، خلف إثيوبيا المتصدرة، وملاوي الثانية وغينيا الثالثة.

المصدر: RT