رونالدو يتعرض لإصابة شديدة خلال مباراة البرتغال والتشيك (فيديو)

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإصابة شديدة في الوجه خلال مباراة منتخب بلاده ضد التشيك المقامة الآن، في الجولة الخامسة من دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وأصيب رونالدو على مستوى الأنف بعد اصطدامه بحارس منتخب التشيك خلال ارتقائه للحصول على إحدى الكرات.

The hit from Vaclik to Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/nsXtxs2qvX — Mohammed (@ZAJD01) September 24, 2022

وبعد الاصطدام سقط رونالدو على الأرض وهو ينزف، ليسرع الجهاز الطبي لمنتخب البرتغال لإسعافه.

وبعد تلقيه الإسعافات الضرورية عاد رونالدو ليواصل اللعب.

وانتهى الشوط الأول لمباراة البرتغال والتشيك بتفوق رفاق رونالدو بهدفين دون رد.

المصدر: RT