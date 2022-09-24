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رونالدو يتعرض لإصابة شديدة خلال مباراة البرتغال والتشيك (فيديو)

الرياضة

رونالدو يتعرض لإصابة شديدة خلال مباراة البرتغال والتشيك (فيديو)
AP
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تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإصابة شديدة في الوجه خلال مباراة منتخب بلاده ضد التشيك المقامة الآن، في الجولة الخامسة من دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وأصيب رونالدو على مستوى الأنف بعد اصطدامه بحارس منتخب التشيك خلال ارتقائه للحصول على إحدى الكرات.

وبعد الاصطدام سقط رونالدو على الأرض وهو ينزف، ليسرع الجهاز الطبي لمنتخب البرتغال لإسعافه.

وبعد تلقيه الإسعافات الضرورية عاد رونالدو ليواصل اللعب.

وانتهى الشوط الأول لمباراة البرتغال والتشيك بتفوق رفاق رونالدو بهدفين دون رد.

المصدر: RT

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