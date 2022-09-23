شارات دعم المثلية لم تتلق الضوء الأخضر في مونديال قطر

ذكرت تقارير صحفية أنه يمكن منع قائد منتخب إنجلترا هاري كين وباقي قادة بعض المنتخبات الأوروبية من ارتداء شارات OneLove بلون قوس قزح خلال كأس العالم قطر 2022.

ووفقا لـ "ديلي ميل" البريطانية، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لم يتم منحهم الإذن بارتداء أي شارات دعم المثليين أو ضد التمييز.

England's Harry Kane and other captains could be BANNED from wearing rainbow-coloured OneLove armbands to promote diversity and inclusion during the Qatar World Cup because FIFA hasn't yet granted them permission. pic.twitter.com/ycwCyWeAu5 — D Real Kingrichwise ♏️ (@kingrichwise) September 22, 2022

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وذكرت دولة قطر في وقت سابق أن العلاقات المثلية محرمة ويتم العقاب عليها وفقا لقوانين البلاد، وطلبت قطر من جميع المشاركين والوافدين احترام التقاليد القطرية والعربية بشكل عام.

الآن، تخوض إنجلترا وألمانيا وويلز وفرنسا مسارا تصادميا خطيرا مع كل من الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية والدولة الخليجية نفسها، على بعد شهرين فقط من البطولة.

وسيتم ارتداء شارات دعم المثلية في الجولة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية، بعد الحصول على إذن من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ومع ذلك، لم يمنح الفيفا الضوء الأخضر بعد لإرتداء الشارات بكأس العالم، على الرغم من أن إنجلترا راسلتهم بطلبهم.

وتشارك عشر دول أوروبية من خلال كرة القدم في حملة OneLove "حب واحد" للترويج للاندماج ومناهضة التمييز.

وتشمل الدول المشاركة في الحملة: هولندا وإنجلترا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والنرويج والسويد وسويسرا وويلز، والتي تأهلت منتخباتها لكأس العالم 2022 المقررة في قطر، باستثناء السويد والنرويج.

يذكر أن حملة OneLove تأسست في هولندا في عام 2020 "للتأكيد على أن جميع مشجعي كرة القدم لديهم شيء واحد مشترك على الأقل (حبهم لكرة القدم) وللتحدث علنا ضد أي شكل من أشكال التمييز".

المصدر: dailymail