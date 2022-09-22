شارة "حب واحد".. تحد جديد أمام مونديال قطر

تشارك عشر دول أوروبية من خلال كرة القدم في حملة OneLove "حب واحد" والتي تستمر لمدة موسم واحد للترويج للاندماج ومناهضة التمييز.

وتشمل الدول المشاركة في الحملة: هولندا وإنجلترا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والنرويج والسويد وسويسرا وويلز، والتي تأهلت منتخباتها لكأس العالم 2022 المقررة في قطر، باستثناء السويد والنرويج.

وسيرتدي قادة 8 منتخبات أوروبية، بينها فرنسا بطلة العالم، شارات على شكل قلب يضم ستة خطوط متوازية تختلف ألوانها عن علم المثليين، في رسالة ضد التمييز حسب ما أعلنت اتحاداتهم الوطنية الأربعاء.

واختار الاتحاد الهولندي لكرة القدم، الذي يقود الحملة، الألوان الستة "لتمثيل جميع الموروثات والخلفيات والأجناس والهويات الجنسية". وسيتم ارتداء السوار في قطر حيث تعتبر العلاقات الجنسية المثلية جريمة جنائية.

Ten European nations - including @England - will support a new "One Love" campaign promoting inclusion and equality at this year's @FIFAWorldCup in 🇶🇦 Qatar. #FIFAWorldCuphttps://t.co/83WYfLU78g — ESPN Asia (@ESPNAsia) September 22, 2022

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وأوضح الاتحاد الألماني أن المبادرة التي أطلق عليه اسم "حب واحد" OneLove جاءت من مجموعة عمل تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مسؤولة عن دراسة "القضايا المتعلقة بحقوق العمال وحقوق الإنسان في قطر حتى مونديال 2022".

وواجهت قطر انتقادات بشأن ظروف العمال المهاجرين، لكنها أكدت أنها أدخلت تحسينات كبيرة في السنوات الأخيرة، عدا عما تزاجهه من انتقادات حيال قوانينها التي تجرم المثلية الجنسية.

وتنطلق الحملة الخميس في مباريات دوري الأمم الأوروبية.

وستشارك السويد والنرويج في المبادرة خلال المباريات المقبلة لدوري الأمم، بينما سترتدي إنجلترا أيضا شارات سوداء خلال مباريات دوري الأمم الأوروبية بمناسبة وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

يذكر أن OneLove تأسست في هولندا في عام 2020 "للتأكيد على أن جميع مشجعي كرة القدم لديهم شيء واحد مشترك على الأقل (حبهم لكرة القدم) وللتحدث علنا ضد أي شكل من أشكال التمييز".

المصدر: espn