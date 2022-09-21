سلسلة مطاعم شهيرة تهدد بملاحقة مبابي

هددت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "كنتاكي" في فرنسا، باتخاذ إجراءات قانونية ،عقب رفض المهاجم كيليان مبابي المشاركة في بعض التزامات رعاية المنتخب الفرنسي.

وقال آلان بيرال، نائب رئيس سلسلة مطاعم كنتاكي في فرنسا لموقع "سبورت بزنيس كلوب"، إن السلسلة تدرس اتخاذ إجراءات قانونية، رغم أنه لم يحدد ما إذا كان ذلك سيكون ضد اللاعب أو ضد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وأكد بيرال:" لقد دفعنا أموالا مقابل الحصول على خدمات واضحة، إذا لزم الأمر سندافع عن حقوقنا".

ورفض مبابي المشاركة في جلسة تصوير جماعية وأنشطة رعاية كانت مقررة أمس الثلاثاء، لأنه لا يريد الترويج لبعض العلامات التجارية، بما في ذلك سلاسل مطاعم الوجبات السريعة وشركات المراهنات، التي ترتبط بعقود مع المنتخب الوطني الفرنسي.

Mbappe refused to participate in a team photo shoot and sponsor activities scheduled for Tuesday as he did not want to endorse some brands, including fast food chains and betting companies, that have contracts with the national team. https://t.co/HTNRvFjs7k#RTEsoccer — RTÉ Soccer (@RTEsoccer) September 21, 2022

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وقال مبابي في بيان: "قررت عدم المشاركة في جلسة التصوير بعد رفض الاتحاد الفرنسي تغيير اتفاقية حقوق الصور مع اللاعبين".

بدوره علق الاتحاد الفرنسي:"يلتزم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بمراجعة اتفاقية حقوق الصور بينه وبين لاعبيه المختارين بأسرع ما يمكن".

وتابع:"يتطلع الاتحاد الفرنسي للعمل على الخطوط العريضة لاتفاقية جديدة تسمح له بتأمين مصالحه، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف المشروعة التي عبر عنها اللاعبون بالإجماع".

وقاد مبابي حملة مقاطعة داخل الفريق الفرنسي ضد رعاة بعينهم في مارس الماضي، لأنه يرفض أن يقترن اسمه بشركات معينة.

ووقع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عقدا قيمته 8 ملايين يورو مع شركة مراهنات في العام الماضي، ويمتد هذا العقد إلى كأس العالم 2026.

ويملك الاتحاد علاقات رعاية بالفعل مع أحد أشهر مطاعم الوجبات السريعة وإحدى شركات المياه الغازية، ضمن نماذج، ما يختلف معه مبابي.

وينفق مبابي المال الذي يناله من رعاية منتخب فرنسا على الأعمال الخيرية، ولكنه انسحب من جلسة التصوير لبعد أخلاقي في الترويج لرعاة بعينهم.

وتستضيف فرنسا منتخب النمسا في دوري الأمم الأوروبية، غدا الخميس، قبل أن تواجه الدنمارك بعدها بثلاثة أيام.

المصدر: eremnews