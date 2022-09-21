فاليري يتراجع عن اللعب "الديوك" ويقرر تمثيل تونس قبل مونديال قطر

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، نجاحه في الحصول على موافقة المدافع الأيمن، يان فاليري، لاعب نادي أنجيه الفرنسي، على الالتحاق بالمنتخب التونسي خلال الفترة القادمة.

وكان الاتحاد يتابع عن كثب التطورات التي تشهدها مسيرة فاليري في إنجلترا وفرنسا، إلى أن نجح في الحصول على موافقته لتمثيل منتخب تونس في قادم الاستحقاقات الدولية.

وقال الاتحاد التونسي في بيانه: "يان فاليري لاعب فريق أنجيه الفرنسي واللاعب الدولي السابق في أصناف الشبان للمنتخب الفرنسي، وهومن أب فرنسي وأم تونسية، يختار تونس".

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وأضاف:"لقد أمضى فاليري الوثائق الضرورية التي ينتمي بموجبها رسميا إلى المنتخب التونسي، ويضع نفسه على ذمة الإطار الفني دون قيد أو شرط".

وختم: "هذا بالتنسيق مع المدرب الوطني جلال القادري ومع ناديه سوف يلتحق فاليري بمقر معسكر المنتخب في فرنسا انطلاقا من مساء الأربعاء 21 سبتمبر".

وسبق لفاليري اللعب مع المنتخب الفرنسي تحت 17 عاما خلال شهر أكتوبر 2015، ثم تحت 18 عاما، في مارس2017، وفي سجله لحد الآن 8 مباريات دولية مع شباب فرنسا، ولكنه لم يشارك مع المنتخب الأول مطلقا.

ويواجه نسور قرطاج منتخب جزر القمر، غدا الخميس في باريس، قبل ملاقاة البرازيل في باريس أيضا يوم الـ27 من الشهر ذاته، استعدادا للمونديال.

يذكر أن منتخب تونس يتواجد في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا والدنمارك وأستراليا، خلال نهائيات مونديال قطر 2022 المقررة إقامتها خلال الفترة بين 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

المصدر: 365scores