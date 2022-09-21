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شاهد.. تسديدة رأسية مفاجئة من أردوغان أثناء تقديم كرة مونديال قطر 2022

الرياضة

شاهد.. تسديدة رأسية مفاجئة من أردوغان أثناء تقديم كرة مونديال قطر 2022
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قدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو الكرة الرسمية لكأس العالم 2022، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وذلك أثناء لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونشرت قناة "TRT" التركية الحكومية جزءا من مقطع الفيديو، حيث يقدم إنفانتينو كرة المونديال لأردوغان ويقول له: "هذه كرة فريدة لن تجد مثلها في العالم، هناك واحدة منها فقط".

وأضاف رئيس الـ"فيفا" قائلا للرئيس التركي بينما كانا يحملان الكرة: "هذه الكرة الرسمية لكأس العالم 2022 في قطر"، قبل أن يسدد أردوغان الكرة برأسه بشكل مفاجىء.

وتمازحا بشأن اللعب في فريق واحد إلى جانب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال أردوغان لإنفانتينو: "سأذهب إلى قطر"، ليجيب الثاني: "يجب أن تفعل ذلك".

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وسأل رئيس الفيفا أردوغان: "هل تلعب كرة القدم؟"، ليجيب الرئيس التركي: "نعم... مع من سألعب؟ هل سنلعب بالفريق نفسه؟"، ليرد إنفانتينو: "بالطبع فريق واحد".

وأردف الرئيس التركي قائلا: "ماذا عن تميم؟"، ليجيب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قائلا: "نعم تميم أيضا.. رغم أنه يلعب التنس لكن لا مشكلة"، حسب قوله.

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة كأس العالم في قطر في 20 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر 2022.

المصدر: "وكالات"

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