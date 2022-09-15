إنذار بسبب "الاحتفال المستفز" في إسرائيل.. نيمار غاضب من التحكيم

شن البرازيلي نيمار نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هجوما عنيفا على الحكم الألماني دانيال سيبرت بعد منحه بطاقة صفراء بسبب احتفاله بهدفه في مرمى مكابي حيفا في دوري أبطال أوروبا.

وفاز باريس سان جيرمان ، أمس الأربعاء، على مضيفه، مكابي حيفا الإسرائيلي، 3-1 في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة قدم.

وأحرز الهدف الأول النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في الدقيقة 37 قبل أن يسجل الثاني، النجم الفرنسي، كيليان مبابي في الدقيقة 69، وبعدها ختم نيمار النتيجة في الدقيقة 88.

وعقب تسجيل نيمار لهدفه الثالث سارع للاحتفال بطريقة ساخرة بعد أن وضع يديه على رأسه مخرجا لسانه بالطريقة التي أصبحت علامة مسجلة له في الموسم الحالي، لكن الحكم اعتبرها "استفزازا للجمهور"، وفقا لما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

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وقرر حكم المباراة إخراج البطاقة الصفراء في وجه نيمار بسبب احتفاله، وهو أول حكم ينذر نيمار بسبب احتفاله.

واحتج نيمار وعدد من زملائه في باريس سان جيرمان على الحكم بسبب البطاقة الصفراء، لكن سيبرت لم يتراجع عن قراره.

وعقب المباراة كتب نيمار عددا من التغريدات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لمعرفة سبب حصوله على البطاقة الصفراء.

ونشر البرازيلي صورة لاحتفاله، مع رسالة موجهة إلى الحكم الألماني قال فيها: "أنا أسأل فقط، حسنا؟".

وكتب في تغريدة أخرى: "هذا عدم احترام كامل للرياضي، وهذا النوع من الأمور لا يجب أن يحدث".

وأضاف: "لقد حصلت على بطاقة صفراء ببساطة دون أن أفعل أي شيء، ويتم إيذائي بشكل متواصل".

وأردف: "والحكم؟ لن يكون عليه حتى أن يقول إنه مخطئ، سوف يفعل".

واختتم نيمار رسالته الثانية قائلا: "الكثير من عدم الاحترام".

بينما قال البرازيلي في مقطع فيديو نشره عبر تطبيق "إنستغرام" : "كرة القدم تصبح مملة أكثر فأكثر".

المصدر: twitter./neymar