طلب أوكراني بمنع روسيا من المشاركة في تصفيات يورو 2024

طالب أندري بافيلكو، رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، اليويفا بعدم مشاركة روسيا في منافسات تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

ومنع الاتحادان الأوروبي والدولي، مشاركة كل الفرق الروسية على مستوى المنتخبات والأندية، في بطولات الاتحادين حتى إشعار آخر.

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وفيما يتعلق بتصفيات يورو 2024، فستقام القرعة في التاسع من أكتوبر المقبل، ويبدو بافيلكو مصمما على استبعاد روسيا من القرعة.

وقال بافيلكو في بيان: "قرار اليويفا ينطبق على المنافسات الرسمية فقط، وهو الأمر الذي يسمح لروسيا بإقامة مباريات ودية، لكن الاتحاد الأوكراني سيرد فورا على أي محاولات من هذا القبيل".

وأضاف "لقد طلبنا مؤخرا من الفيفا واليويفا، إلغاء المباراة بين روسيا والبوسنة والهرسك والمقرر لها يوم 19 نوفمبر".

وتابع : "ناشدنا الاتحاد البوسني بالتضامن مع مجتمع كرة القدم العالمي المتحضر، ورفض إقامة هذه المباراة".

ويعود المنتخب الروسي لكرة القدم لساحة المباريات الدولية بعد توقفين دوليين من دون مباريات، ليخوض مواجهتين وديتين أمام منتخبي قيرغيزستان وإيران.

ومن المقرر إقامة المباراة أمام قيرغيزستان في 24 سبتمبر في بيشكيك العاصمة القيرغيزستانية، على ملعب "دولون أومورزاكوف".

فيما سيلاقي منتخب "الدب الروسي" نظيره الإيراني في نوفمبر القادم.

المصدر: "وكالات"