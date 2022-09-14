إسرائيل.. الثلاثي المرعب "MMN" يهزم ماكابي حيفا

حول فريق باريس سان جيرمان تأخره بهدف إلى فوز على مضيفه ماكابي حيفا الإسرائيلي (3-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

تقدم فريق الإسرائيلي بهدف سجله لاعب خط الوسط الهولندي تجانون شيري في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول.

ورد الفريق الفرنسي بثلاثة أهداف متتالية عبر كل من المهاجمين، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار في الدقائق (37، 69، 88) على الترتيب.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

أما المباراة الأخرى ضمن منافسات المجموعة الثامنة (H) أيضا، فقد انتهت بهزيمة مفاجئة ليوفنتوس الإيطالي في عقر داره أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي بهدف مقابل هدفين.

وحقق فريق باريس سان جيرمان بذلك انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على ضيفه يوفنتوس (2-1) في مستهل مشواره ضمن النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (2022-2023) ويتصدر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع بنفيكا.

في المقابل، تعرض فريق ماكابي حيفا للهزيمة الثانية على التوالي في الموسم الحالي "للتشامبيونز ليغ" بعد الأولى أمام مضيفه بنفيكا بهدفين نظيفين في الجولة الافتتاحية للبطولة الأوروبية.

المصدر: RT