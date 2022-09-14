ريال مدريد يهزم لايبزيغ من دون بنزيما

تغلب فريق ريال مدريد على ضيفه لايبزيغ الألماني (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووقع على ثنائية الفريق الملكي في غياب المهاجم الفرنسي المصاب كريم بنزيما، كل من اللاعبين الإوروغوياني فيديريكو فالفيردي والإسباني ماركو أسينسيو، في الدقيقتين (80، 90) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

بينما انتهت المباراة الثانية ضمن منافسات المجموعة السادسة (F) بين فريق شاختيور الأوكراني وضيفه سيلتيك الإسكتلندي قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وحقق فريق ريال مدريد انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على مضيفه سيلتيك (3-0) في مستهل مشواره في النسخة الحالية لدوري الأبطال (2022-2023)، وانفرد بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

في المقابل، مني فريق لابيزيغ بالهزيمة الثانية على التوالي في الموسم الحالي "للتشامبيونز ليغ" بعد الأولى في عقر داره أمام نادي شاختيور (1-4) في الجولة الافتتاحية للبطولة القارية.

المصدر: RT