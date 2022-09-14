ميلان "يكرّم" وفادة ضيفه دينامو زغرب بثلاثية

أنجز فريق ميلان مهمته أمام ضيفه دينامو زغرب الكرواتي بفوزه عليه (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتوالى على تسجيل ثلاثية الفريق الإيطالي "الروسونيري" كل من الفرنسي أوليفيه جيرو، والبلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس، والإيطالي توماسو بوبيجا في الدقائق (45 من ركلة جزاء، 47، 77) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الكرواتي ميسلاف أورسيتش هدف فريقه الوحيد بحلول الدقيقة 56 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو.

وحقق فريق إنتر ميلان بذلك أول انتصاره له في الموسم الجديد لدوري الأبطال (2022-2023) الذي استهله بتعادل إيجابي خارج أرضه أمام مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي (1-1)، وذلك ضمن منافسات المجموعة الخامسة (E).

بينما مني تجرع فريق دينامو زغرب مرارة الهزيمة الأولى، مقابل انتصار حققه على ضيفه تشيلسي (1-0) في بداية رحلته في "التشامبيونز ليغ".

المصدر: RT