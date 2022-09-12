رونالدو رفض عرضا خياليا من فريق سعودي

كشف تقرير صحفي برتغالي اليوم الاثنين أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، رفض عرضا مغريا من الهلال السعودي لضمه خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وذكرت تقارير صحفية في يوليو الماضي، أن رونالدو تلقى عرضا ضخما وصلت قيمته لـ300 مليون دولار للانضمام إلى صفوف ناد سعودي (لم يذكر اسمه وقتها) بحيث يحصل النجم البرتغالي على 250 مليون يورو خلال عامين و125 مليون يورو كراتب سنوي، وسيحصل مانشستر يونايتد على 30 مليون يورو.

ووفقا لشبكة "CNN" البرتغالية، فقد قدم الهلال على لرونالدو عرضا بقيمة 242 مليون يورو لارتداء قميصه في موسمين، إلا أنه رفض العرض وقرر البقاء في "أولد ترافورد".

وقال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لصحيفة "أتليتيك" البريطانية: "نود أن نرى لاعبا مثل كريستيانو رونالدو يلعب في دورينا".

وأضاف: "أنا مقتنع بأن التوقيع معه سيكون مكلفا للغاية، لكن كان هناك نجوم غيره تركوا البريميرليغ ليأتوا إلى بلادنا"، دون أن يستبعد عودة ناد سعودي إلى المعركة ضم رونالدو في الشتاء.

وأشارت تقارير إعلامية أجنبية إلى دخول ناديي الهلال والنصر في مفاوضات لضم كريستيانو رونالدو، وفي الوقت الذي عرض فيه خورخي مينديز وكيل النجم البرتغالي، المهاجم على عدة أندية مثل تشيلسي وبايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد وغيرها، ولكن الدون بقي في "أولد ترافورد" في نهاية المطاف.

المصدر: وسائل إعلام