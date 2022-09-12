الكشف عن أفضل اللاعبين في "FIFA 23".. أين محمد صلاح؟

نشرت شركة "EA SPORTS" عبر حسابها على موقع "تويتر" قائمة اللاعبين الأكثر تقييما في لعبة "FIFA 23" لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يتم إصدار النسخة الجديدة من لعبة فيفا "FIFA 23" خلال الفترة المقبلة، وتقاسم 5 لاعبين أعلى نسبة تقييم في اللعبة، وهو (91 من 100)، يتقدمهم الفرنسيان كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

كما شمل التقييم (91) كلا من البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف برشلونة.

واحتل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، المركز السادس في ترتيب أفضل اللاعبين في اللعب بتقييم (90)، ليقفز 6 مراكز مقارنة بالنسخة الماضية من اللعبة "FIFA 22" عندما جاء في المركز الثاني عشر بتقييم (89).

وتساوى محمد صلاح مع 4 لاعبين، هم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاججم مانشستر يونايتد، والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، والألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، والبلجيكي تيبو كورتوا حامي عرين ريال مدريد، كأفضل حارسين في اللعبة الإلكترونية.

وستصدر لعبة "FIFA 23" في نهاية شهر سبتمبر الجاري، وسيكون هناك إصداران من اللعبة، وهما الإصدار النهائي "Ultimate Edition" يوم 27، والإصدار القياسي "Standard Edition" في 30 من الشهر نفسه.

وستكون نسخة "FIFA 23" هي الأخيرة بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وشركة "EA SPORTS" بعد شراكة امتدت لـ30 عاما، وبداية من شهر يوليو 2023 سيصبح اسم اللعبة الشهيرة هو "EA Sports FC" بدلا من فيفا.

وجاءت قائمة أفضل "FIFA 23" كالتالي:

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الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) - 91

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) - 91

الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - 91

البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) - 91

الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) - 91

المصري محمد صلاح (ليفربول) - 90

الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول) - 90

البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) - 90

البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد) - 90

الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ) - 90

البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) - 89

الكوري الجنوبي سون هيونج مين (توتنهام) - 89

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السنغالي ساديو ماني (ليفربول) - 89

الألماني جوشوا كيميش (بايرن ميونخ) - 89

البرازيلي كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - 89

البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول) - 89

الإنجليزي هاري كين (توتنهام) - 89

البرازيلي إديرسون (مانشستر سيتي) - 89

الفرنسي نجغولو كانتي (تشيلسي) - 89

السلوفاكي يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد) - 89

النرويجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) - 88

الألماني توني كروس (ريال مدريد) - 88

البرازيلي ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – 88.

المصدر: وكالات