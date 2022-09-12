تأجيل قمة تشيلسي ضد ليفربول.. رغم استئناف مباريات الدوري الإنجليزي رسميا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تأجيل مباراة فريق تشيلسي ضد ضيفه ليفربول ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري، نظرا لمراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وأصدرت الرابطة بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني، أكدت من خلاله مصير مباريات الجولة الثامنة، بعد تأجيل منافسات الجولة السابعة، كدليل على الاحترام بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ومن المقرر أن تقام 7 من مباريات الدوري الإنجليزي في نهاية هذا الأسبوع، مع تأجيل ثلاث مباريات بسبب الأحداث المحيطة بجنازة الملكة.

وأشار التقرير إلى أن المباريات المؤجلة يوم الأحد 18 سبتمبر، هي مواجهة تشيلسي ضد ضيفه ليفربول على ملعب "ستامفورد بريدج"، ومباراة مانشستر يونايتد على أرضه ضد ليدز يونايتد، ولقاء برايتون ضد كريستال بالاس.

وأوضح البيان الرسمي أنه وبعد مشاورات مكثفة مع الأندية والشرطة والمجموعات الاستشارية للسلامة المحلية والسلطات الأخرى ذات الصلة، لم يكن هناك خيار آخر سوى تأجيل المباريات الثلاثة.

وأكد البيان: "يود الدوري الإنجليزي الممتاز أن يشكر وحدة شرطة كرة القدم في المملكة المتحدة وقوات الشرطة الأخرى في جميع أنحاء البلاد، وكذلك شركاء البث، على دعمهم خلال هذه العملية، وسيواصل الاتصال بهم قبل عطلة نهاية الأسبوع".

وتابع البيان: "بالنسبة للمباريات التي ستلعب خلال فترة الحداد الوطني، سيتم تكريم الملكة في ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز".

واختتم البيان: "سيتم الإعلان عن مواعيد جديدة للمباريات المؤجلة في الوقت المناسب".

وبدوره، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "UEFA" في وقت سابق من اليوم الاثنين، رسيما تأجيل مباراة أرسنال الإنجليزي أمام ضيفه آيندهوفن الهولندي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن، إلى أجل غير مسمى، لدواع أمنية بسبب جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

المصدر: وكالات