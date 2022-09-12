لأسباب أمنية.. تأجيل مباراة أرسنال وآيندهوفن رسميا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "UEFA" اليوم الاثنين، رسيما تأجيل مباراة أرسنال الإنجليزي أمام ضيفه آيندهوفن الهولندي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وتم تأجيل المباراة التي كان من المقرر إقامتها بين أرسنال وأيندهوفن يوم الخميس المقبل، على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن، إلى أجل غير مسمى.

وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "UEFA" في بيان رسمي عبر موقعه، إلى أن القرار اتخذ نظرا لأن إمكانيات الشرطة ستكون محدودة للغاية بسبب جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

يذكر أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية توفيت في قلعة بالمورال في إسكتلندا يوم الخميس الماضي، عن عمر ناهز 96 عاما، وحكمت البلاد لأكثر من 70 عاما.

وبدأت في بريطانيا فترة حداد وطني تستمر عشرة أيام.

كما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وفي وقت سابق، تأجيل مباريات الجولة السابعة من منافسات "البريمير ليغ".

المصدر: وكالات