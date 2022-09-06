 
مباشر

لأول مرة.. أخ وأخت يلعبان معا في فرق إنجلترا الكبرى

الرياضة

لأول مرة.. أخ وأخت يلعبان معا في فرق إنجلترا الكبرى
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tr0l

يعتبر ريس جيمس لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، وشقيقته لورين، أول شقيقين يلعبان معا في نادي واحد في تاريخ البلوز وفرق إنجلترا الكبرى، للفريقين الرجالي والنسائي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي الإنجليزي، صورة للشقيقان وهم يجلسان معا ويضحكان إلى جانب بعضهما البعض تحت تعليق: " لأول مرة أخ وأخت يلعبان معا في فرق إنجلترا الكبرى.. إنه شيء من تشيلسي".

لأول مرة.. أخ وأخت يلعبان معا في فرق إنجلترا الكبرى

كما نشر اللاعب عبر حسابه الرسمي صورة له ولشقيقته وكتب عليها: "صناعة التاريخ .. أنا فخور".

ووقع الظهير الأيمن الدولي ريس جيمس على عقد جديد مع تشلسي لمدة ستة أعوام سيبقيه في ملعب ستامفورد بريدج حتى 2028، وفق ما أعلن النادي اللندني الاثنين.

إقرأ المزيد
تشيلسي يربط لاعبه ريس جيمس بعقد طويل الأمد
تشيلسي يربط لاعبه ريس جيمس بعقد طويل الأمد

وشارك جيمس البالغ 22 عاما في 128 مباراة مع تشلسي منذ أن تخرج من أكاديمية النادي في 2018.

وأعير في موسمه الاحترافي الأول 2018-2019 إلى ويغان قبل أن يشارك في سبتمبر 2019 في مباراته الأولى مع تشلسي الذي حقق معه حتى الآن لقب دوري أبطال أوروبا 2021 والكأس السوبر الأوروبية في العام ذاته.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا