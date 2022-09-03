"ديربي ميرسيسايد".. "الوحش" يعود إلى تشكيلة ليفربول ضد إيفرتون

يحتضن ملعب "غوديسون بارك" اليوم السبت الساعة (12:30) بتوقيت غرينتش، "ديربي ميرسيسايد" المرتقب بين إيفرتون وضيفه ليفربول، في افتتاح مباريات الجولة الـ6 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيبدأ الإنجليزي فرانك لامبارد (44 عاما)، المدير الفني لنادي إيفرتون، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة جاره "الريدز":

Your starting XI to take on Liverpool! 👇 pic.twitter.com/0zh91Dm9MS — Everton (@Everton) September 3, 2022

بينما اختار الألماني يورغن كلوب (55 عاما)، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة إيفرتون، والتي شهدت عودة المهاجم الأوروغوياني، داروين نونيز، بعد عقوبة الإيقاف:

إليكم اختيارات مدربنا يورغن كلوب لتشكيل الريدز اليوم في ديربي الميرسيسايد 🔴📋#إيفرتون_ليفربولpic.twitter.com/Hs99LWrbNY — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 3, 2022

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 8 نقاط، بعد تعادلين وخسارة وانتصارين على الترتيب.

في المقابل، يشغل إيفرتون، المركز السابع عشر على سلم الترتيب برصيد 3 نقاط، بعد هزيمتين وثلاثة تعادلات على الترتيب.

المصدر: "twitter/Everton/LFC"