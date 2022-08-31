الإمارات تمنح تأشيرات دخول لحاملي تذاكر كأس العالم بقطر

أعلنت الإمارات عن منح تأشيرات دخول لمن يحملون تذاكر كأس العالم في قطر المجاورة.

وقالت الإمارات في بيان لها إن "المسجلين لبطاقة (هيا) القطرية لحضور مباريات كأس العالم 2022 سيكونون قادرين على التقدم للحصول على تأشيرات متعددة الدخول قبل 19 يومًا من انطلاق البطولة".

وسيتمكن أولئك الذين منحوا التأشيرات من البقاء لمدة تصل إلى 90 يوما في الإمارات.

ويخطط الكثيرون من المشجعين للاستقرار في الإمارات والدول المجاورة للبطولة التي تستمر شهرا، حيث يتوقع المنظمون ضغوطا شديدة على الإقامة في قطر الصغيرة التي لم تستضف أبدا حدثا بهذا الحجم.

وتقول الفنادق في مركز السياحة في دبي إن بعض المشجعين يحجزون غرفا ويخططون للانتقال لحضور المباريات عن طريق الجو.

وستغادر عشرات الرحلات الجوية من الإمارات إلى مدينة الدوحة المضيفة كل يوم.







المصدر: "أسوشيتد برس"