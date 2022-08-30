اعترافات محمد صلاح.. الممثل والكلمة والأكلة واللعبة المفضلة

أدلى النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بعدة اعترافات مثيرة حول أمور يفضلها داخل وخارج الملعب.

وقال صلاح في مقابلة مع رابطة اللاعبين المحترفين، عن الممثل الذي يفضل أن يجسد شخصيته في عمل فني، فأجاب: "أنا أحب كيفن هارت، يجعلني أضحك كثيرا، لكنني سأختار رامي مالك".

وكشف النجم المصري خلال المقابلة التلفزيونية المثيرة أن كلمته المفضلة باللغة العربية هي "شكرا".

وأضاف صلاح أن وجبته المفضلة هي الكشري، مشيرا إلى أنه يستطيع إعدادها بنفسه، لكنه يفضل شراءها جاهزة.

وفي ختام تصريحاته، كشف محمد صلاح أنه يحب لعب التنس، وهي التي تشهد تفوقه على ترينت-ألكسندر أرنولد، زميله في صفوف ليفربول.

يذكر أن محمد صلاح شارك في 5 مباريات مع ليفربول في كل المسابقات خلال الموسم الجاري، وسجل خلالها 3 أهداف وصنع آخر.

المصدر: وسائل إعلام