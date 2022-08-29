شاهد.. محمد صلاح يتسلم جائزة قديمة ويداعب زميله أرنولد

تسلم النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول مع بعض زملائه في "الريدز" جوائز قديمة، عن مستواهم في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكانت رابطة اللاعبين المحترفين قد أعلنت في يونيو الماضي، فوز محمد صلاح بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي، بناء على تصويت اللاعبين، إضافة إلى اختياره في فريق العام من الرابطة ذاتها.

وفاز بالجوائز إضافة إلى محمد صلاح 5 لاعبين آخرين من ليفربول، وهم الحارس البرازيلي أليسون بيكر، والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، والظهير الإنجليزي ترينت-ألكسندر أرنولد، ولاعب خط الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا، إضافة إلى المهاجم السنغالي ساديو ماني قبل الانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين مقطع فيديو للاعبي ليفربول، تناوبوا فيه تناول الهاتف المحمول، قبل أن يصل إلى ليام ماكديفيت الذي أجرى حوارا معهم.

وكتب الحساب الرسمي للرابطة على الفيديو: "شكرا لليفربول للسماح لنا بتسليم جوائز فريق العام اليوم".

وقال محمد صلاح عند ظهوره في مقطع الفيديو، ضاحكا: "سأمرر الهاتف إلى شخص أهزمه دائما في لعبة التنس"، وكان يقصد بذلك زميله ترينت-ألكسندر أرنولد.

Thanks to @LFC for letting us deliver our PFA Team of the Year awards today.



Content coming soon 👀



👌 @Liam_macdevittpic.twitter.com/l4r0werxMw — Professional Footballers' Association (@PFA) August 29, 2022

وواصل لاعبو ليفربول تبادل الهاتف وسط بعض الرسائل الساخرة، ليعلن الحساب الرسمي للرابطة عن نشر الحوارات التي أجريت مع كل منهم في وقت قريب.

يذكر أن محمد صلاح كان هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، برصيد 23 هدفا، بالتساوي مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين، مهاجم توتنهام، كما كان النجم المصري الأكثر صناعة للأهداف برصيد 13 تمريرة حاسمة.

المصدر: وكالات