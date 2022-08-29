غريزمان يروض "الخفافيش"

خرج فريق أتلتيكو مدريد بفوز ثمين من ملعب مضيفه فالنسيا (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين، وذلك في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين "الروخي بلانكوس" بالفضل في انتصاره لمهاجمه البديل الفرنسي أنطوان غريزمان الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 66 أي بعد دقيقتين من دخوله أرض ملعب "ميستايا" بمدينة فالنسيا.

وحقق أتلتيكو مدريد انتصاره الثاني في الموسم الجديد لليغا تخللهما هزيمة، ورفع بالتالي رصيده إلى 6 نقاط، وتقدم إلى المركز السابع على سلم ترتيب الدوري.

في المقابل، مني فريق فالنسيا بالهزيمة الثانية على التوالي بعد انتصار في الجولة الأولى، وتجمد رصيده عند ثلاث نقاط، وتراجع إلى المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

المصدر: RT