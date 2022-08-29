رسميا.. كافاني ينضم إلى "خفافيش" فالنسيا

أعلن نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين التعاقد رسميا مع الأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد السابق، خلال الميركاتو الصيفي الحالي في صفقة انتقال حر.

ورحل إدينسون كافاني عن صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف، بعد انتهاء عقده في "أولد ترافورد".

وأصدر نادي فالنسيا بيانا عبر حسابه على "تويتر"، كشف من خلاله عن ضم كافاني لمدة موسمين، حتى 30 يونيو 2024.

وتلقى كافاني (34 عاما) العديد من العروض، من خارج أوروبا، وتحديدا من أمريكا اللاتينية، لكنه فضل استكمال مسيرته في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ومن المنتظر أن يحضر إدينسون كافاني مباراة فريقه الجديد فالنسيا الذي يستضيف فريق أتلتيكو مدريد مساء اليوم الاثنين، على ملعب "ميستايا"، في ختام مباريات الجولة الثالثة الدوري الإسباني.

المصدر: وكالات