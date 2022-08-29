الكشف عن قميص المغرب الاحتياطي لمونديال قطر 2022 (صورة)

كشفت شركة "بوما" الألمانية العالمية للمعدات الرياضية، اليوم الاثنين، عن القميص الاحتياطي للمنتخب المغربي، استعدادا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وجاء القميص باللون الأبيض، مع خطين بالأحمر والأخضر في الجانبين.

وسيتم لاحقا الكشف عن القميص الرسمي، الذي سيحمل اللون الأحمر، الذي عادة ما يلعب به منتخب أسود الأطلس.

ويشارك المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم، للمرة السادسة في تاريخه، وأوقعته قرعة مونديال "قطر 2022"، في المجموعة السادسة (F) التي تضم أيضا كلا من: بلجيكا، كندا، وكرواتيا.

يذكر أن مباريات النسخة الـ22 من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم ستقام لأول مرة في التاريخ في فصل الشتاء، خلال الفترة من 20 نوفمبر المقبل ولغاية 18 ديسمبر 2022.

المصدر: وكالات