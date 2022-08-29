مودريتش يحظى بتحية جماهير المنافس عند خروجه من الملعب (فيديو)

لقي نجم ريال مدريد لوكا مودريتش عند تبديله الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم تحية من قبل جماهير الفريق المنافس، إسبانيول.

وتفوق ريال مدريد على مضيفه إسبانيول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وقرر المدرب كارلو أنشيلوتي استبدال مودريتش بحلول الدقيقة 58 من عمر المباراة ليدخل بدلا منه اللاعب الفرنسي إدواردو كامافينجا.

وأثناء خروجه من أرض الملعب، قامت جماهير إسبانيول المتواجدة في المدرجات بالتصفيق من أجل تحية مودريتش تقديرا لجهوده التي يقدمها مؤخرا مع الملكي.

🎥 - جماهير إسبانيول تُحيي لوكا مودريتش 🤩



pic.twitter.com/Eemp8mHYog — iTKORA (@iT7RM) August 28, 2022

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وهذه المرة الثانية على التوالي التي يقوم فيها جمهور الخصم بالتصفيق لمودريتش خلال سير المباراة، بعدما تكرر الأمر ذاته في المباراة الماضية أمام سيلتا فيغو على ملعب بالايدوس.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني مناصفة مع ريال بيتيس الذي سيقابله في الجولة المقبلة برصيد 9 نقاط.

جدير بالذكر أن مودريتش أنهى هيمنة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في صراع الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 2018.

المصدر: 365scores