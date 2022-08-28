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بنزيما يقود ريال مدريد لتجاوز عقبة إسبانيول (فيديو)

الرياضة

بنزيما يقود ريال مدريد لتجاوز عقبة إسبانيول (فيديو)
AP
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قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد للفوز على مضيفه إسبانيول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح النجم البرازيلي فينيسيوس التسجيل لفريق ريال مدريد في الدقيقة 12.

ونجح اللاعب خوسيلو في تعديل النتيجة لصالح إسبانيول قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وقبل انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين، سجل بنزيما الهدف الثاني لريال مدريد.

وعاد المهاجم الفرنسي في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليسجل الهدف الثالث للريال.

وشهدت المباراة طرد حارس مرمى إسبانيول،  بنجامين ليكومت في الوقت الضائع، لتدخله بعنف في حق لاعب الريال داني سيبايوس.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مناصفة مع ريال بيتيس الذي سيقابله في الجولة المقبلة.

المصدر: RT

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