رسميا.. سبارتاك موسكو يعلن تعاقده مع السنغالي كيتا بالدي

أعلن نادي سبارتاك موسكو الروسي لكرة القدم اليوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم الدولي السنغالي كيتا بالدي.

وكتب النادي الروسي على حسابه في موقع "تويتر": "المهاجم الجديد لفريقنا هو السنغالي كيتا بالدي البالغ من العمر 27 عاما. تم توقيع العقد مع اللاعب حتى يونيو 2025".

وأشار سبارتاك إلى أن مهاجمه الجديد سيحمل القميص رقم 9.

ولم يكشف النادي الروسي التفاصيل المالية لعقده مع المهاجم السنغالي.

وكان كيتا بالدي قد لعب في صفوف برشلونة في إسبانيا، ولاتسيو وإنتر وكالياري وسامبدوريا في الدوري الإيطالي، بالإضافة لموناكو الفرنسي.

دوليا، شارك كيتا بالدي مع منتخب السنغال في 40 مباراة، وتوج معه ببطولة كأس أمم إفريقيا مطلع العام الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن سبارتاك موسكو يحتل حاليا المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري الروسي برصيد 13 نقطة بعد لعب ست جولات.

المصدر: spartak.com