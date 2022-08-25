31 مليون دولار.. القضاء يحسم قضية صور تحطم مروحية براينت

أمرت هيئة محلفين بمقاطعة لوس أنجليس بدفع 31 مليون دولار الأربعاء، كتعويض عن صور التقطها المسعفون في موقع حادث تحطم المروحية الذي أودى بحياة أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت.

وكان نجم لوس أنجلوس ليكرز وابنته المراهقة جانا من بين تسعة أشخاص لقوا حتفهم عندما اصطدمت مروحيتهم بتلة بالقرب من لوس أنجلوس في يناير 2020.

وقالت أرملته فانيسا براينت في أغسطس الحالي إنها عانت من اضطرابات عاطفية لأن أفراد من إدارة شرطة لوس أنجلوس ورجال الإطفاء التقطوا صورا لموقع التحطم، وشاركوها لاحقا مع الأصدقاء وأول المستجيبين.

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وأمرت الهيئة المقاطعة بدفع 16 مليون دولار لفانيسا براينت، و15 مليون دولار للمدعي المشارك كريس تشستر الذي توفيت زوجته وابنته أيضا في حادث التحطم نفسه.

وتوصل المحلفون في لوس أنجلوس إلى حكمهم بعد حوالى أربع ساعات ونصف من المداولات.

ويعرف براينت على نطاق واسع بأنه أحد أعظم لاعبي كرة السلة على الإطلاق، وهو شخصية أصبحت وجها لرياضته خلال عقدين من الزمن مع فريق لوس أنجلوس ليكرز.

وتوج كوبي بطلا لـNBA خمس مرات في مسيرة بدأت عام 1996 مباشرة بعد تخرجه من الثانوية واستمرت حتى اعتزاله عام 2016، وبعد ذلك دخل في مجالات عدة مربحة. كما حصل على ميدالية ذهبية أولمبية مرتين، حيث ساعد المنتخب الأميركي على الفوز عامي 2008 في بكين و2012 في لندن.

المصدر: "أ ف ب"