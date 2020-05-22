تذكارات أسطورة كرة السلة الراحل براينت تتخطى التقديرات بـ8 مرات

أعلنت دار جوليان للمزادات أن تذكارات ومقتنيات شخصية لأسطورة لوس أنجلوس ليكرز كوبي براينت الذي توفي في حادث تحطم مروحية، جنت الخميس 202,5 ألف دولار أي أكثر من التقديرات بـ8 مرات.

وكانت بصمات الأمريكي براينت اليدوية على لوحة خرسانية والتي كانت بمثابة اختبار قبل أن يتم تخليدها في عام 2011 في فناء المسرح الصيني في لوس أنجلوس، هي التي جلبت أكثر من 75 ألف دولار.

وقتها أصبح بطل الدوري الأمريكي للمحترفين 5 مرات أول رياضي "يظهر" بجانب نجوم السينما والموسيقى والتلفزيون على رصيف الفن "هوليوود بولفار" الشهير.

وكانت قيمة هذه القطعة مقدرة ما بين أربعة آلاف وستة آلاف دولار، فيما بلغت قيمة التذكارات بأكملها 24 ألف دولار.

وبيعت البذلة الكاملة التي ارتداها براينت في الأدوار النهائية للدوري الأمريكي للمحترفين موسم 1999-2000 مع الشعار الرسمي للرابطة مطرز تحت شريط أسود تكريما لويلت تشامبرلاين، النجم السابق لنادي لوس أنجلوس ليكرز، بـ43,7 دولار، أي بأكثر من أربعة أضعاف قيمتها التقديرية.

Cimeli di Kobe Bryant all'asta, incassati 185mila euro - https://t.co/TuwMZEZuJA - di La Redazione pic.twitter.com/tmlHlOV55R — Basketinside.com #Kobe (@basketinside360) May 22, 2020

إقرأ المزيد

كما تم بيع حذائه الرياضي من صناعة شركة "أديداس" موقع بيده مقابل 25,6 ألف دولار، وهو بالتأكيد أقل بكثير من الرقم القياسي (560 ألف دولار) الذي بيع به حذاء رياضي لأسطورة شيكاغو بولز والسلة الأمريكية مايكل جوردان "إير جوردان 1" الأحد الماضي.

وكان بيع تذكارات براينت الذي توفي في 26 يناير في حادث تحطم مروحية أودى أيضا بحياة ابنته جيانا البالغة 13 عاما وسبعة آخرين، الثاني الذي تم تنظيمه هذا الأسبوع.

وبيع أحد الخواتم الخاصة بالتتويج بلقب الدوري والذي كان أهداه لوالدته، مقابل 193 ألف دولار في مزاد لدار غولدين في نيوجيرزي.

وتم بيع بطاقة براينت لأفضل لاعب صاعد (موسمه الأول في الدوري الأمريكي للمحترفين) مقابل 110,4 دولار.

المصدر: "أ ف ب"