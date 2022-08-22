شاهد.. رونالدو يضع نجم ليفربول السابق في موقف محرج

تجاهل مهاجم فريق مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ليفربول السابق، جيمي كاراغر، قبيل انطلاق مواجهة يونايتد و"الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يكن رونالدو ضمن التشكيلة الأساسية للمباراة المقامة الآن، حيث تواجد على دكة البدلاء، بقرار فني من مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاغ.

وقبل انطلاق المباراة بدقائق، توجه رونالدو إلى مصافحة مقدمي شبكة "سكاي سبورتس" العالمية جاري نيفيل وروي كين اللذين كانا يحللان المباراة من داخل الملعب، وتحدث إليهما لعدة ثوان، بينما تجاهل تماما المحلل الثالث، النجم السابق لفريق ليفربول جيمي كاراغر ورفض التحدث أمام الكاميرا.

A Manchester United reunion for Cristiano Ronaldo, @GNev2 and Roy Keane 🤗



Sorry @Carra23 😅 pic.twitter.com/wRSpzJKMHi — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 22, 2022

وقال ديفيد جونز مقدم التغطية الخاصة للمباراة في قناة "سكاي سبورتس" ممازحا كاراغر: "محادثة لطيفة معك جيمي!"، وأجاب كاراغر: "تجاهلني تماما!".

المصدر: وكالات