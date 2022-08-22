التشكيلة الأساسية لقمة مانشستر يونايتد وليفربول

يحل فريق ليفربول، اليوم الاثنين، ضيفا ثقيلا على مانشستر يونايتد، في قمة المرحلة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، في ملعب "أولدرافورد"، معقل يونايتد.

ويدخل الفريقان مواجهة الليلة تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، حيث يبحث ليفربول ومانشستر يونايتد عن أول انتصاراتهما في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

وسيعتمد مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاغ، ونظيره في ليفربول، الألماني يورغن كلوب على التشكيلتين الأساسيتين التاليتين:

مانشستر يونايتد

ليفربول

Here’s how we line up for #MUNLIV at Old Trafford tonight 👊⚪ — Liverpool FC (@LFC) August 22, 2022

المصدر:manutd.com