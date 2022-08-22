الليلة.. تشكيل ليفربول ومانشستر يونايتد المتوقع في البريميرليغ

يستضيف ملعب "أولد ترافورد" اللقاء المرتقب بين فريقي مانشستر يونايتد وليفربول، اليوم الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثالثة المنتظرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد تشكيل ليفربول، غياب داروين نونيز، استمرارا لتنفيذ عقوبة الطرد التي حصل عليها في الجولة الماضية، إلى جانب غياب تياجو ألكانتارا وديوجو جوتا، بسبب الإصابة.

تشكيل ليفربول المتوقع:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: هارفي إليوت، فابينيو، هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، لويس دياز.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Clásico inglés con muchas urgencias



🆚 El Manchester United, colista de la Premier League y con muchos frentes abiertos, recibe a un Liverpool, necesitado, con muchos lesionados y con Darwin fuera por 3 partidos



📽️ @angelogomezo#MUNLIV

▶️ https://t.co/2ks79ja8xXpic.twitter.com/D6FcvyPQ0a — EstoEsAnfield ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (19🏆) (@estoesanfield_) August 21, 2022

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أما تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع:

حراسة المرمى : ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: دييغو دالوت، رافاييل فاران، ليساندرو مارتينيز، مالاسيا.

خط الوسط: برونو فرنانديز، فريد، كريستيان إريكسين.

خط الهجوم: سانشو، كريستيانو رونالدو، ماركوس راشفورد.

ويحتل ليفربول المركز الخامس عشر، ضمن جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، برصيد نقطتين بعد تعادله في مواجهتي الجولة الأولى والثانية أمام فولهام وكريستال بالاس.

أما مانشستر يونايتد الذي يقبع في قاع الترتيب بلا نقاط، فيأمل في الانتفاضة بفوز أول أمام غريمه الأبدي ليفربول، حيث تلقى هزيمتين من برينتفورد وبرايتون.

المصدر: RT