نجم NBA سابق يعتزم زيارة روسيا في مسعى لإطلاق سراح لاعبة أمريكية معتقلة بتهمة المخدرات

ذكرت شبكة NBC news الأحد أن دينيس رودمان، النجم السابق لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA يعتزم زيارة روسيا، في مسعى لإطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية، بريتني غراينر.

ونقلت الشبكة عن رودمان أنه يأمل بالسفر إلى روسيا هذا الأسبوع في محاولة منه لمساعدة غراينر التي أدانتها محكمة في موسكو بتهمة حيازة مخدرات وحكمت عليها بالسجن 9 سنوات.

Dennis Rodman is headed to Russia to try to convince Putin to Release Brittney Griner from Jail pic.twitter.com/KHbErz8sPM — Breakingtrendsnews (@Breakingtrends1) August 21, 2022

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وقال رودمان للشبكة الإخبارية: "حصلت على إذن للسفر إلى روسيا لمساعدة هذه الفتاة"، مضيفا: "سأحاول الذهاب هذا الأسبوع".

ولم يعط رودمان الذي كان يحضر مؤتمرا للملابس الرياضية أي تفاصيل إضافية على ما أوردت "إن بي سي نيوز".

وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن :"بات معروفا أن الإدارة قدمت عرضا هاما للروس (بشأن مبادلة المعتقلين)، وأي شي آخر خارج متابعة التفاوض عبر القناة القائمة من المرجح أن يعقد جهود الإفراج ويعرقلها".

وتم احتجاز بريتني غراينر، لاعبة فريق فينيكس ميركوري، المنافس بالدوري الأمريكي لكرة السلة للسيدات، في مطار شيريميتيفو بموسكو في فبراير الماضي، بتهمة الشروع في تهريب مواد مخدرة إلى روسيا.

وحسب الجمارك الروسية فقد وجدت في حقائب غرينير سجائر إلكترونية وزيت الحشيش.

ورودمان (61 عاما)، بطل الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة خمس مرات (1989 و1990 مع "أشقياء" ديترويت بيستونز و1996 و1997 و1998 مع شيكاغو بولز والأسطورة مايكل جوردان)، لديه سجل في توغلات غير تقليدية في عالم السياسة.

فقد نسج علاقات مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، خلال العقد الماضي وقام بزيارات عدة إلى هذه الدولة المعزولة، كما توجه إلى سنغافورة عام 2018 عندما التقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بكيم هناك.

المصدر: "أ ف ب"