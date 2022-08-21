الفرنسية كارولين غارسيا تتوج ببطولة سنسيناتي الأمريكية

توجت الفرنسية كارولين غارسيا بلقب بطولة سنسيناتي الأمريكية للتنس للسيدات (1000 WTA) التي تقام على الملاعب الصلبة، وبلغ مجموع جوائزها نحو مليونين و527 ألف دولار.

وجاء تتويج كارولين غارسيا على حساب النجمة التشيكية المخضرمة بيترا كفيتوفا، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، تفاصيلهما كالتالي: (6-3) و(6-4) في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم الأحد، واستغرقت ساعة واحدة و36 دقيقة.

وحققت اللاعبة الفرنسية فوزها الرابع على كفيتوفا (32 عاما) مقابل 5 هزائم.

وأحرزت كارولين غارسيا (28 عاما) اللقب العاشر خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، والثالث لفئة (1000 WTA).

المصدر: RT