رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن اتفاقه لضم كاسيميرو من ريال مدريد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، رسميا توصله لاتفاق مع نظيره ريال مدريد الإسباني، بشأن التعاقد مع لاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو.

وأصدر مانشستر يونايتد بيانا رسميا، أعلن عبره اتفاقه مع ريال مدريد على ضم لاعبه البرازيلي كاسيميرو هذا الصيف، بمجرد حصول اللاعب على تأشيرة دخول بريطانيا واجتياز الفحص الطبي.

يسر مانشستر يونايتد أن يعلن عن توصله لاتفاق مع ريال مدريد لضم كاسيميرو. 🇧🇷#يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 19, 2022

كما أصدر ريال مدريد بيانا في الوقت ذاته عبر موقعه الإلكتروني، أعرب فيه عن امتنانه للاعب البرازيلي، واصفا إياه بالأسطورة.

وينهي كاسيميرو بذلك رحلة بدأها في مدريد مع بداية عام 2013، الذي شهد انضمامه للفريق الرديف "كاستيا" بعمر 20 عاما، قبل تصعيده للفريق الأول.

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ويعد كاسيميرو أحد أفراد الجيل الذهبي المتوج بـ5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا بقميص "الميرينغي" بين عامي 2018 و2022.

وتحرك مانشستر يونايتد بشكل مفاجئ نحو اللاعب البرازيلي بعد تعرض فريق "الشياطين الحمر" لهزيمتين متتاليتين في مستهل مشواره بالدوري الإنجليزي للموسم (2022-2023)، وذلك على يد برايتون (1-2) وبرينتفورد (0-4) على الترتيب.

كما فشل ريال مدريد في التعاقد مع لاعب خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، الذي أكد على رغبته في الاستمرار بقميص برشلونة الإسباني.

المصدر: وكالات