انهيار "مثلث برمودا".. ريال مدريد يوافق على رحيل كاسيميرو

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد لكرة القدم، أن الفريق الملكي وافق على رحيل لاعب خط وسطه البرازيلي كاسيميرو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "لقد تحدثت مع كاسيميرو، وهو يريد تجربة تحد جديد في مسيرته".

وتابع: "لم نحاول إقناعه بالبقاء، لقد استمعت إلى رغبته ونحترم قراره ونمتلك بديلا له هذا الموسم".

وأضاف المدرب الإيطالي: "مفاوضات مانشستر يونايتد لضمه لم تحسم بعد، لكنه خارج قائمة مباراة سيلتا فيغو غدا".

وأردف: "الفريق يتفهم قرار كاسيميرو بسبب المودة والاحترام الذي يكنه النادي بأكمله لهذا اللاعب الكبير".

وواصل: "سننافس على كل شيء مع أو بدون كاسيميرو، وتوني كروس أو أوريلين تشواميني وحتى إدواردو كامافينجا يمكنهم اللعب في مكان كاسيميرو".

وأتم كارلو أنشيلوتي: "كان كاسيميرو مهما جدا لريال مدريد مع مودريتش وكروس، حيث كانا ثلاثيا ناجحا للغاية في تاريخ هذا النادي".

وتوصل كاسيميرو، إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 60 مليون يورو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "إيفنينغ ستاندرد" البريطانية اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر من مانشستر يونايتد، فإن الاتصالات مع صاحب الـ30 عاما تكثفت لاستكمال العملية قبل مواجهة ليفربول المقررة يوم الاثنين المقبل في الدوري الإنجليزي.

وبحسب شبكة BBC، فإن مانشستر يونايتد قدم عرضا مثيرا لكاسيميرو، من أجل إقناعه بارتداء قميص فريق "الشياطين الحمر" خلال الموسم الجاري.

وأضافت أن اللاعب البرازيلي أخبر زملاءه في ريال مدريد، أن مسؤولي مانشستر يونايتد قدموا عرضا له بضعف راتبه الحالي مع الفريق الملكي، والبالغ قيمته 10 ملايين يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد.

المصدر: وكالات