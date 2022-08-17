هاليب تنضم إلى نادي الـ 40 مليون دولار

باتت الرومانية سيمونا هاليب ثالث لاعبة فقط تتجاوز الـ40 مليون دولار من حيث الجوائز المالية التي نالتها في مسيرتها، وذلك بعد تتويجها الأحد بلقب دورة تورونتو الألف للتنس.

وتوجت هاليب في نهاية الأسبوع بطلة لدورة تورونتو الكندية على حساب البرازيلية بياتريز حداد مايا، لتحرز لقبها الثاني للموسم والتاسع في دورات الألف من أصل 18 مباراة نهائية، ما سمح لها بشق طريقها من المركز الـ15 في تصنيف رابطة المحترفات الى السادس.

كما أضافت جراء هذا الانتصار 439700 دولار إلى مجموع جوائزها المالية، وفق الموقع الرسمي لرابطة المحترفات "دبليو تي أيه"، لترفع إجمالي الجوائز إلى 40.107.097 مليون دولار.

وباتت هاليب على بعد أكثر من مليونين بقليل من الأمريكية فينوس وليامز (42.300.728 مليون دولار) التي تحتل المركز الثاني على لائحة أكثر اللاعبات دخلا من المباريات، خلف شقيقتها الأسطورة سيرينا وليامز التي تغرد بعيدة جدا بـ94.606.355 مليون دولار.

Players able to surpass 40,000,000$ in career prize money



Novak Djokovic

Rafael Nadal

Roger Federer

Andy Murray

Pete Sampras



Serena Williams

Venus Williams

Simona Halep pic.twitter.com/IY9DqTmdEf — Mario Boccardi (@marioboc17) August 16, 2022

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وإذا تم احتساب اللاعبين أيضا، وحدهم سبعة يتفوقون على هاليب من حيث مجموع الجوائز المالية وعلى رأسهم الصربي نوفاك دجيوكوفيتش (158.996.253 مليون دولار)، ومن بعده الإسباني رافائيل نادال (131.338.131 مليون دولار) والسويسري روجير فيدرر (130.594.339) وسيرينا.

وبعد عام من المعاناة بسبب الإصابات، أكدت الرومانية الفائزة بلقب بطولتي رولان غاروس 2018 وويمبلدون 2019، عودتها إلى مستواها السابق الذي خولها تصدر تصنيف رابطة المحترفات لمدة 64 أسبوعا، وذلك بتحقيقها الثلاثاء فوزها السابع تواليا في سلسلة هي الأطول لها هذا الموسم، بعد تغلبها الثلاثاء على الروسية أناستازيا بوتابوفا 6-4 و3-6 و6-3 في الدور الأول لدورة سينسيناتي الألف.

وتستعد هاليب لخوض بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى، والمقررة بين 29 الشهر الحالي و11 سبتمبر، مع الأمل بأن تذهب فيها لأبعد من الدور الرابع وذلك للمرة الأولى منذ عام 2016 حين بلغت ربع النهائي (أفضل نتيجة لها نصف النهائي في 2015).

المصدر: "أ ف ب"