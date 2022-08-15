هاليب تقفز 9 مراكز في التصنيف العالمي للتنس

تقدمت الرومانية سيمونا هاليب تسعة مراكز، في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، لتصبح بين العشرة الأوائل، حيث صارت المصنفة السادسة عالميا.

وحققت المصنفة الأولى سابقا هذه القفزة، بفضل فوزها ببطولة تورنتو للمرة الثالثة في مسيرتها، حيث تغلبت على البرازيلية بياتريس حداد مايا في المباراة النهائية.

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Welcome back to the top 🔟 @Simona_Halep 🎉🙌🏻 pic.twitter.com/Jts1odPJ6n — Tennis Handshakes (@TennisHandshake) August 15, 2022

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كما شهدت المراكز العشرة الأولى تقدم اليونانية ماريا ساكاري مركزا واحدا، لتصبح المصنفة الثالثة عالميا على حساب الإسبانية باولا بادوسا، التي تراجعت إلى المرتبة الرابعة.

وتواصل البولندية إيجا شفيونتك التربع على عرش التصنيف العالمي، أمام الإستونية أنيت كونتافيت، التي حافظت على الوصافة، فيما واصلت التونسية أنس جابر احتلال المركز الخامس.

وتراجعت البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى المركز السابع، أمام الأمريكية جيسيكا بيجولا الثامنة، والإسبانية جاربيني موجوروزا (9)، والروسية داريا كاساتكينا (10).

المصدر: "وكالات"