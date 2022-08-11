بدء المحاكمة المتعلقة بتسريب صور حادث تحطم مروحية كوبي براينت

بدأت في الولايات المتحدة الأربعاء دعوى قضائية أقامتها أرملة أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت على خلفية صور التقطها المسعفون في موقع حادث تحطم المروحية الذي أودى بحياته.

وكان نجم لوس أنجلوس ليكرز وابنته المراهقة من بين تسعة أشخاص لقوا حتفهم عندما اصطدمت مروحيتهم بتلة بالقرب من لوس أنجلوس في يناير 2020.

وكشفت فانيسا براينت أنها عانت من ضائقة عاطفية لأن أفراد من إدارة شرطة لوس أنجلوس ورجال الإطفاء التقطوا صورا للموقع، والتي شاركوها لاحقا مع الأصدقاء وأول المستجيبين.

A jury has been seated in Vanessa Bryant's invasion of privacy trial over photos of the Kobe Bryant crash scene that were allegedly shared by county fire and sheriff's department employees. https://t.co/WcUYmmxolF — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) August 10, 2022

إقرأ المزيد

وكتب محامو براينت في أوراق المحكمة: "ما لا يقل عن 11 شرطيا وعشرات من رجال الإطفاء شاركوا الصور في غضون 24 ساعة من تحطم الطائرة".

وتابعوا: "في الأسابيع التالية، قام أحد نواب (عمدة الشرطة) بالتباهي بصور الرفات في حانة، وأرسل آخر صورا إلى مجموعة من رفاق له في ألعاب الفيديو، وعرض أفراد (قسم إطفاء الحرائق) الصور في حفل توزيع جوائز".

وفيما لا يجادل محامو مقاطعة لوس أنجلوس في أن الصور قد تم التقاطها فعلا، إلا أنهم يصرون على أنها لم تنشر في العلن مطلقا وتم حذفها.

ويعرف براينت على نطاق واسع بأنه أحد أعظم لاعبي كرة السلة على الإطلاق، وهو شخصية أصبحت وجها لرياضته خلال عقدين من الزمن مع فريق لوس أنجلوس ليكرز.

وتوج كوبي بطلا لـ NBA خمس مرات في مسيرة بدأت عام 1996 مباشرة بعد تخرجه من الثانوية واستمرت حتى اعتزاله عام 2016، وبعد ذلك دخل في مجالات عدة مربحة.

كما حصل على ميدالية ذهبية أولمبية مرتين، حيث ساعد المنتخب الأميركي على الفوز عامي 2008 في بكين و2012 في لندن.

المصدر: "أ ف ب"