للبيع.. قميص "الرقصة الأخيرة" لمايكل جوردان

يعرض القميص الذي ارتداه أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان خلال المباراة الأولى من نهائيات دوري المحترفين 1998 عندما حقق لقبه السادس والأخير مع شيكاغو بولز للبيع في مزاد علني.

وذلك في شهر سبتمبر القادم مقابل ما يقدر بنحو 3 إلى 5 ملايين دولار، وفق ما أعلنت دار سوثبيز الأربعاء.

ويعتبر قميص شيكاغو بولز الأحمر الشهير والذي يحمل الرقم 23 الخاص بجوردان، الثاني فقط الذي يتم بيعه بالمزاد العلني من أصل كل القمصان التي ارتداها اللاعب خلال تحقيقه لقب الدوري ست مرات بين 1991 و1998.

ولا تزال معظم القمصان التي ارتداها جوردان في نهائيات الدوري ذات ملك خاص، وفقا لسوثبيز، على الرغم من أنه تبرع بواحد لمتحف سميثسونيان الوطني للتاريخ والثقافة الأمريكية الإفريقية.

وأمضى جوردان البالغ 59 عاما الجزء الأكبر من مسيرته مع بولز الذي فاز معه بجميع ألقابه الستة، لكنه عاد من اعتزاله في عام 2001 ليلعب موسمين مع واشنطن ويزاردز.

وسيتم عرض القميص للمرة الاولى علنا في مونتيري بكاليفورنيا قبل نقله إلى نيويورك، حيث ستكون الفرصة متاحة أمام المشجعين لمشاهدته خلال المزاد عبر الإنترنت الذي يستمر من 6 إلى 14 سبتمبر.

على الرغم من أن تقدير سوثبيز أقل من الرقم القياسي المسجل في مايو لأغلى تذكار رياضي تم بيعه على الإطلاق وقدره 9.3 مليون دولار لقميص "يد الله" لنجم كرة القدم الارجنتينية دييغو مارادونا، إلا أنه سيكون أغلى مقتنى على الإطلاق لجوردان.

وسبق أن باعت الدار المملوكة منذ عام 2019 من قبل رجل الأعمال الفرنسي-الإسرائيلي باتريك دراهي، زوجا من حذاء رياضي خاص بجوردان مقابل قرابة 1.5 مليون دولار.

ويملك نجم كرة السلة حاليا نادي تشارلوت هورنتس الواقع قرب منزل طفولته في ولاية كارولاينا الشمالية، وتشير التقارير إلى أنه لا يزال يكسب الملايين كل عام من مبيعات أحذية نايكي "إير جوردان".

المصدر: "أ ف ب"