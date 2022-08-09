صدام عربي محتمل للأهلي المصري.. نتيجة قرعة دوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا، التي سحبت اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة، عن مواجهة في المتناول للزمالك، وصدام عربي محتمل للأهلي.

وأعفى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 6 أندية من خوض مباريات الدور التمهيدي الأول (دور الـ64) الذي ينطلق في التاسع من سبتمبر المقبل، وهي كالتالي: الأهلي المصري، والوداد المغربي، والرجاء المغربي، والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي، ومازيمبي الكونغولي.

ويضرب الزمالك موعدا مع إيليكت التشادي في الدور التمهيدي الأول (دور الـ64)، على أن يواجه الفائز من الاتحاد الليبي وفلامبو بطل بوروندي في دور الـ32.

ويبدأ الأهلي المصري وصيف النسخة الماضية مشواره من دور الـ32، بمواجهة الفائز من الجيش الرواندي والاتحاد المنستيري التونسي.

أما حامل اللقب، نادي الوداد المغربي، فسيلعب في دور الـ32 ضد الفائز من مباراة ريفرز يونايتد النيجيري أو واتانغا الليبيري.

ويلعب رانجرز السيراليونيي ضد شباب بلوزداد الجزائري فيما يلتقي نادي كازا السنغالي ضد شبيبة القبائل الجزائري.

أما الترجي التونسي فسيواجه في الدور التمهيدي الثاني الفائز من لقاء ستاد مانجي الغابوني وبلاتو يونايتد النيجيري، بينما أوقعت القرعة فريق الرجاء المغربي في مواجهة الفائز من مباراة أ.س.ن نيجيليك من النيجر ضد سوبر الغيني.

وسيجرى ذهاب الدور التمهيدي الأول (دور الـ64) ما بين 9 و11 سبتمبر، في حين سيلعب الإياب ما بين 16 و18 من الشهر ذاته، بينما حدد "الكاف" الفترة الممتدة من 7 و9 أكتوبر موعدا لذهاب دور الـ32، على أن تلعب لقاءات الإياب ما بين 14 و16 من الشهر ذاته.

المصدر: وكالات