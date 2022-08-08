رسميا.. دورتموند يتعاقد مع بديل هالير

تعاقد بوروسيا دورتموند الألماني مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست من منافسه المحلي كولن، بهدف تعويض غياب الإيفواري سيباستيان هالر لفترة طويلة بعد اكتشاف إصابته بسرطان في خصيتيه.

وخضع المهاجم الفرنسي البالغ 34 عاما للفحص الطبي الروتيني، اليوم الاثنين قبل التوقيع على عقد انتقاله إلى وصيف بطل الدوري الألماني في الموسم الماضي، لمدة عام.

وقال المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، سيباستيان كيهل، إن فريقه سعيد بالتعاقد مع "مهاجم كلاسيكي"، واصفا موديست بـ"المحترف المتمرس الذي يعرف الدوري الألماني جيدا والذي سجل 20 هدفا الموسم الماضي"، معتبرا أن شخصية الفرنسي "تناسب الدور الذي يبحث عنه المدرب إدين ترزيتش".

وأفادت وسائل الإعلام الألمانية أن هذه الصفقة ستكلف دورتموند قرابة 5 ملايين يورو.

وسيكون موديست أمام مهمة صعبة هذا الموسم بألوان دورتموند المشارك في دوري الأبطال، إذ لا يتوجب عليه تعويض غياب الوافد الجديد هالر وحسب، بل أن يُنسي الجماهير رحيل الهداف النرويجي إرلينغ هالاند لمانشستر سيتي الإنجليزي.

المصدر: وكالات